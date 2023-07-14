Уничтожение РЛС ВСУ «Ланцетом» в Херсонской области попало на видео

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Беспилотник «Ланцет»

Подразделения ВС РФ ударом беспилотника «Ланцет» уничтожил РЛС ВСУ в Херсонской области, видео атаки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». После удара БПЛА украинская установка была полностью разрушена.

6 июля бойцы спецназа ВС РФ группировки «Запад» уничтожили самоходную ракетную установку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении с помощью барражирующего снаряда «Ланцет». Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ми-28 и К-52 совместно с штурмовиками Су-25 группировки нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и по технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны украинской армии.

Военкор Александр Коц ранее опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения трех бронемашин ВСУ экипажем вертолета Ка-52. Российские силы нанесли удары по технике противника на Южно-Донецком направлении.

До этого в Сети появились кадры уничтожения разведчиками ВС РФ американской гаубицы М777 вместе с боекомплектом. Атака была совершена с помощью российских беспилотников «Ланцет».