Telegram-канал «Aрхангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения БМП-1 ВСУ на Кременном направлении. На видео показано, как снаряд точно попадает в бронемашину, которая размещалась в лесополосе.
По сведениям канала, такую технику украинские военные активно используют для разведки.
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уничтожения САУ Krab на Кременском направлении. На видео российские военные обнаруживают установку и наносят по ней удар.
Telegram-канал «Запорожский фронт» до этого публиковал кадры уничтоженной колонны бронетехники ВСУ в Донбассе. На видео можно заметить сгоревшие боевые машины и опрокинутый пикап на проселочной дороге.
Командир батальона 37-й бригады морской пехоты подполковник Александр признался, что многие украинские военные ожидали быстрого контрнаступления, но им приходится биться за каждый метр. Офицер также рассказал о тяжелых потерях, но, несмотря на них, позитивно оценил ход боевых действий.