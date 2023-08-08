Уничтожение БМП-1 ВСУ на Кременном направлении попало на видео

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Aрхангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения БМП-1 ВСУ на Кременном направлении. На видео показано, как снаряд точно попадает в бронемашину, которая размещалась в лесополосе.

По сведениям канала, такую технику украинские военные активно используют для разведки.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уничтожения САУ Krab на Кременском направлении. На видео российские военные обнаруживают установку и наносят по ней удар.

Telegram-канал «Запорожский фронт» до этого публиковал кадры уничтоженной колонны бронетехники ВСУ в Донбассе. На видео можно заметить сгоревшие боевые машины и опрокинутый пикап на проселочной дороге.

Командир батальона 37-й бригады морской пехоты подполковник Александр признался, что многие украинские военные ожидали быстрого контрнаступления, но им приходится биться за каждый метр. Офицер также рассказал о тяжелых потерях, но, несмотря на них, позитивно оценил ход боевых действий.