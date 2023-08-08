Уничтожение САУ Krab на Кременском направлении попало на видео

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

САУ Krab

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram кадры уничтожения САУ Krab на Кременском направлении. На видео российские военные обнаруживают установку и наносят по ней удар.

Telegram-канал «Запорожский фронт» до этого опубликовал кадры уничтоженной колонны бронетехники ВСУ в Донбассе. На видео можно заметить сгоревшие боевые машины и опрокинутый пикап на проселочной дороге.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» до этого опубликовал кадры, на которых видны новые линии обороны российских войск на Запорожском и Артемовском фронтах. Канал отметил, что снимки, сделанные спутниками, были обнародованы «вражескими источниками». Минобороны РФ достоверность съемки не подтверждало.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что командование ВСУ, не сумев добиться планируемых результатов в контрнаступлении и понеся большие потери, начало перебрасывать на Запорожское направление подразделения стратегического резерва. По его словам, подразделения, прежде действовавшие на данном направлении, не смогли прорвать линию российской обороны.