Опубликованы кадры уничтоженной колонны ВСУ в Донбассе

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Запорожский фронт» опубликовал кадры уничтоженной колонны бронетехники ВСУ в Донбассе. На видео можно заметить сгоревшие боевые машины и опрокинутый пикап на проселочной дороге.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» до этого опубликовал кадры, на которых видны новые линии обороны российских войск на Запорожском и Артемовском фронтах. Канал отметил, что снимки, сделанные спутниками, были обнародованы «вражескими источниками». Минобороны РФ достоверность съемки не подтверждало.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что командование ВСУ, не сумев добиться планируемых результатов в контрнаступлении и понеся большие потери, начало перебрасывать на Запорожское направление подразделения стратегического резерва. По его словам, подразделения, прежде действовавшие на данном направлении, не смогли прорвать линию российской обороны.

Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели. По его словам, российская армия воюет «впечатляюще». Он подчеркнул, что российские военные учитывают свои прошлые ошибки и постоянно учатся.