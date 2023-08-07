В США предрекли скорое окончание контрнаступления ВСУ Бывший экономист МВФ: контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Контрнаступление Вооруженных сил Украины завершится в ближайшие недели, заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground. По его словам, российская армия воюет «впечатляюще».

Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее. Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление, — сказал Ву.

Он подчеркнул, что российские военные учитывают свои прошлые ошибки и постоянно учатся. При этом технологическое развитие в военной сфере похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев, отметил Ву.

Недавно ветеран Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины обречено на провал. По его словам, когда Киев решился на эту сомнительную авантюру, он фактически вынес своей армии приговор. Берлетик напомнил, что ВСУ так и не смогли преодолеть первую линию обороны российских войск, несмотря на все усилия и помощь Запада. Теперь же Киев вряд ли может рассчитывать на поддержку, так как НАТО исчерпала ресурсы.