Опубликованы кадры новых оборонительных линий ВС России в зоне СВО «РВ» показал кадры новых линий обороны ВС России на Запорожском и Артемовском фронтах

Фото: РИА Новости

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых видны новые линии обороны российских войск на Запорожском и Артемовском фронтах. Канал отметил, что снимки, сделанные спутниками, были обнародованы «вражескими источниками». Минобороны РФ достоверность съемки не подтверждало.

В одном из роликов показаны, как утверждается, укрепления в районе села Андреевка в Запорожской области. На кадрах видно, что протяженность фортификационных сооружений по состоянию на 1 августа значительно возросла по сравнению с началом июня.

Ранее руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что командование ВСУ, не сумев добиться планируемых результатов в контрнаступлении и понеся большие потери, начало перебрасывать на Запорожское направление подразделения стратегического резерва. По его словам, подразделения, прежде действовавшие на данном направлении, не смогли прорвать линию российской обороны.

Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил, что контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели. По его словам, российская армия воюет «впечатляюще». Он подчеркнул, что российские военные учитывают свои прошлые ошибки и постоянно учатся.