«Думали, что осенью будем в Крыму»: офицер ВСУ о трудностях на поле боя Подполковник ВСУ Александр рассказал о серьезных потерях и жестоких боях

Фото: МО Украины

Многие украинские военные думали, что контрнаступление будет быстрым, но им приходится биться за каждый метр, рассказал командир батальона 37-й бригады морской пехоты, подполковник Александр The New York Times. Некоторые бригады понесли очень серьезные потери летом, одну пришлось вовсе вывести с поля боя. Несмотря на это, офицер позитивно оценивает ход боевых действий.

Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр линии деревьев очень сложен. Это не спринт, это марафон, — сказал Александр.

Он признал, что и его отряд понес тяжелые потери в июне, когда наткнулся на минные поля и попал под удар артиллерии с авиацией. Для многих военных это стало первым и жестоким сражением, отметил Александр. В Херсоне же в прошлом году потери были так велики, что он трижды заменял членов подразделения.

Я много потерял, а некоторые из новичков психически сломлены, — описывает офицер текущую ситуацию.

От потерь техники он отмахнулся, как от естественных последствий боевых действий.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал о проблемах во время работы российской артиллерии на передовой. По словам бойца, его подразделение потеряло большое количество техники и личного состава, при этом потери не восстанавливались.