Улучшили свои позиции и ударили по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 июня

Фото: МО РФ

Мотострелки группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. О каких еще успехах российской армии известно к утру 25 июня?

Как ВС РФ улучшили позиции в Запорожской области

Командир артиллерийской батареи с позывным Куса сообщил, что улучшить диспозицию удалось при поддержке артиллерии. Он отметил, что противник стал слабее, и у него заканчивается боекомплект.

«На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас все карты в руки — у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов», — рассказал офицер.

Военнослужащий отметил, что после отступления из Работино ВСУ попытались закрепиться в расположенных севернее лесопосадках. Однако украинцев оттуда выбили РСЗО «Град», которые сменяли друг друга и не прекращали работу. Сейчас ВСУ еще дальше на север подталкивают мотострелки группировки при поддержке артиллерии.

Что известно об уничтожении опорников ВСУ

Экипаж модернизированного вертолета Ми-35М Воздушно-космических сил России поразил авиаракетами С-8 опорные пункты и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север».

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск „Север“. В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика», — рассказали в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

«Получил задачу по уничтожению опорного пункта противника. Вышли на цель четко по времени и по месту. Отработали неуправляемыми ракетами С-8, после этого сделали отход с противоракетным маневром и отстрелом тепловых ловушек. Пришли на базу. ПАН доложил, что все цели поражены. Работаем дальше», — сказал летчик Александр.

Кроме того, артиллеристы группировки «Центр» при помощи гаубицы «Мста-Б» поразили живую силу и замаскированный в лесополосе опорный пункт противника на Авдеевском направлении.

«Получив координаты цели, выявленной при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы выполнили наводку и беглым огнем поразили район сосредоточения живой силы ВСУ на дистанции более 10 км. Корректировка огня артиллерии выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цель с минимального количества выстрелов. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудия и оперативно убыли в подземные укрытия», — сказали в российском военном ведомстве.

Как ВС РФ уничтожают позиции ВСУ на Сватовском направлении

В МО РФ отметили, что артиллеристы группировки «Запад» при помощи огня реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили позиции украинской армии на Сватовском направлении.

«После получения координат целей от операторов беспилотной авиации военнослужащие нанесли удар по выявленным позициям противника. Для этого наши бойцы применили осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченным для артиллерии противника», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МО, массированные удары РСЗО не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях.

«Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным», — заключили в министерстве.

Как артиллеристы обеспечивают продвижение ВС РФ

Артиллеристы расчетов гаубиц Д-20 с Сахалина обеспечивают продвижение российских войск на Южно-Донецком направлении, буквально «заливая» противника огнем, рассказали в Минобороны.

«Расчеты гаубиц Д-20 соединения артиллерии группировки войск „Восток“ из Сахалина обеспечивают продвижение штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении СВО. Орудия практически не смолкают, артиллерийские расчеты делают все, чтобы поддержать пехоту в наступлении, и уничтожают вражеские укрепления. Интенсивность стрельбы высока как никогда. Расход боеприпасов очень высокий, позиции ВСУ наши артиллеристы буквально заливают огнем», — говорится в сообщении.

По словам старшины батареи с позывным Ястреб, основная работа артиллеристов происходит под утро.

«И работа, конечно, связанная с подвозом боеприпасов, чтоб своевременно организовать их доставку на батарею», — подчеркнул военный.

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