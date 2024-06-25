ВС России улучшили позиции в Запорожской области МО: ВС России улучшили позиции севернее Работино в Запорожской области

Фото: МО РФ

Мотострелки группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил ТАСС командир артиллерийской батареи с позывным Куса. По его словам, улучшить диспозицию удалось при поддержке артиллерии. Он отметил, что противник стал слабее, и у него заканчивается боекомплект.

На данный момент противник очень редко, очень редко, но огрызается. Но у нас все карты в руки — у нас есть и БК, у нас есть и человеческий ресурс, у нас больше техники, больше людей, больше боеприпасов, — рассказал офицер.

Военнослужащий отметил, что после отступления из Работино ВСУ попытались закрепиться в расположенных севернее лесопосадках. Однако украинцев оттуда выбили РСЗО «Град», которые сменяли друг друга и не прекращали работу. Сейчас ВСУ еще дальше на север подталкивают мотострелки группировки при поддержке артиллерии.

На днях в Минобороны РФ сообщило о новых методиках ведения боя, которые начали применяться военнослужащими группы войск «Восток». Они решили использовать кроссовые мотоциклы и макеты укрепленных позиций противника. Заходя в окопы, штурмовики теперь точно знают, где находятся пулеметные гнезда, и не только благодаря разведывательным беспилотникам.