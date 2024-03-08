«Украинская фальшивка»: Вассерман разнес слова Подоляка о средневековой РФ Вассерман: Подоляк перекладывает на РФ реалии Украины словами о средневековье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Украинские власти в своей идеологии пытаются создать максимальный контраст между Россией и собственной страной, используя для этого самые архаичные образцы, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, назвавшего Россию средневековой.

Дело в том, что когда начали осуществлять польскую фальшивку «Украина не Россия», образ Украины строили на основе южно-русской деревни, чтобы эта самая Украина максимально отличалась от остальной России. Выбирали самые архаичные образцы, самые архаичные русские диалекты, — объяснил Вассерман.

Ранее в интервью телеканалу France 24 Подоляк назвал Россию архаичной страной, предлагающей вернуться в средневековье. Вассерман добавил, что концепция современной Украины — это консервация Средневековья и, по возможности, возвращения в данный период. По его мнению, Подоляк пытается переложить данную реалию на Россию. Однако именно Украина — средневековая страна, заключил депутат.

Вместе с этим Анатолий Вассерман заявил, что если внимательно послушать, что говорят на Украине про Россию, то можно узнать о происходящем в Киеве. По его словам, сегодня государство существует только благодаря зарубежным поставкам.