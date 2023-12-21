«Удавка затягивается»: военкор сообщил, что ВСУ покинули важный пункт Военкор Сладков: подразделения ВС РФ зашли в Степовое на Авдеевском направлении

Подразделения Вооруженных Сил России вошли в населенный пункт Степовое на Авдеевском направлении, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. По его словам, «удавка на горловине» Авдеевки затягивается, ведь все близ стоящие села находятся в низине.

По моим данным, мы заходим в Степовое. А украинцы выходят. Браво! Если это так — удавка на горловине Авдеевки затягивается. Рядом стоящие села, как я понимаю, в низине. Ребят, военные наши, какие ж вы молодцы! — написал Сладков.

Ранее военкор заявил, что Армия России накапливает боевой потенциал. По его словам, в войска поступают «свежие боеприпасы прекрасного качества», заметно резкое изменение штатной структуры боевых подразделений в пользу разрастающейся системы применения БПЛА.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор тем временем выразил уверенность, что Россия не завершит спецоперацию на Украине без взятия Одессы и Харькова. По его словам, остановить ВС РФ не помогут даже западные союзники Киева, которые не готовы идти в «великий крестовый поход».