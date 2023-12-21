«Медведь нападает молниеносно»: Сладков рассказал об ожиданиях на фронте Сладков: есть ощущение накопления русской армией боевого потенциала

Фото: МО РФ

Армия России накапливает боевой потенциал, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале, рассказав об ожиданиях на фронте. По его наблюдениям, в войска поступают «свежие боеприпасы прекрасного качества», заметно резкое изменение штатной структуры боевых подразделений в пользу разрастающейся системы применения БПЛА.

Медведь нападает молниеносно, без предварительной угрозы, нападение его всегда сокрушительное. <...> Мы слышим мнение нашего президента о том, что «Одесса — русский город». Мы все понимаем и ждем, — пишет журналист.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Россия не завершит спецоперацию на Украине без взятия Одессы и Харькова. По его словам, Киеву не поможет и западное вмешательство. Никто из союзников не готов действительно пойти в «великий крестовый поход» на Восток ради «спасения Украины», уверен полковник.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским и это исторические территории России. Одессу он назвал русским городом и отметил, что все это знают. Также российский лидер назвал русских и украинцев одним народом. А то, что происходит на Украине, является трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, отметил президент.