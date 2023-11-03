Традиционный русский напиток стал дефицитным товаром из-за спроса в КНР Mash: иван-чай стал дефицитным товаром в России

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Иван-чай стал дефицитным товаром в России, сообщает Telegram-канал Mash. Спрос на традиционный русский напиток взлетел более чем в два раза. При этом особую заинтересованность в товаре проявляет Китай, из-за чего на внутреннем рынке возникает нехватка продукта.

Как уточнил канал, иван-чай собирают в России лишь в маленьких объемах. Ранее на поставку напитка приходил максимум один запрос в год, сейчас же их количество увеличилось до пяти. В Союзе российских производителей уточнили, что решением проблемы может стать увеличение объемов сбора, однако здесь возникает проблема финансирования. В связи с этим поставщики вынуждены ждать грантов и субсидий.

В публикации уточняется, что иван-чаем заинтересовались и страны Африки. В настоящий момент продолжаются переговоры с крупным дистрибьютором, который намерен прилететь в Россию для заключения сделки уже в ноябре.

Ранее россиян предупредили о грядущем подорожании шоколада. По словам экономиста Екатерины Новиковой, к Новому году цены повысятся на 20%. На сложившуюся ситуацию повлияло ослабление рубля и уменьшение урожая какао-бобов в мире, уточнила эксперт. По ее словам, в большей степени удорожание коснется темного шоколада.