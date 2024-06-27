Товарооборот России и Индии вырос до рекордного уровня Товарооборот России и Индии в январе — апреле 2024 года превысил $23 млрд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Товарооборот России и Индии по итогам первых четырех месяцев текущего года вырос на 10% — до рекордных $23,1 млрд, подсчитало РИА Новости по данным индийской таможни. Там отметили, что в период с января по апрель импорт Индией российской продукции вырос на 9% — до $21,6 млрд.

Уточняется, что Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на $32,6 млрд. При этом экспорт индийских товаров увеличился на 21% — до $1,6 млрд. Такой резкий рост позволил России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии.

Ранее стало известно, что Кремль ведет подготовку к приезду премьер-министра Индии Нарендры Моди. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить дату прибытия Моди в Россию.

Издание The Tribune до этого информировало, что визит Моди в Москву ожидается 8 июля. Как указало СМИ, Моди намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным стратегические интересы Индии. Авторы подчеркивают, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный двухдневный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. В последний раз Моди приезжал в РФ в 2019 году. Он тогда посетил Владивосток. В Москве премьер Индии в последний раз был в 2015 году.