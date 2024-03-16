Американский Stryker вспыхнул после встречи с «Ланцетом» Военкор Котенок показал видео уничтожения бронетранспортера Stryker в зоне СВО

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение американского бронетранспортера Stryker в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие поразили боевую машину с помощью беспилотника-камикадзе «Ланцет». Кадры были сняты на Запорожском направлении.

Запорожское направление — точный удар «Ланцета» по американской ББМ Stryker, — написал Котенок.

Министерство обороны России ранее опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорыва в село Козинку Белгородской области. В военном ведомстве сообщили, что в ходе боев на границе противник потерял до 30 человек убитыми. Также были уничтожены три танка и две бронемашины.

Военкор Евгений Поддубный ранее рассказал, что российские разведчики обнаружили и уничтожили одну из реактивных систем залпового огня Vampire, из которой 15 марта был обстрелян Белгород. Данная бронемашина была передана Украине западными партнерами. По словам Поддубного, военные определили координаты цели противника и одним ударом поразили технику ВСУ.