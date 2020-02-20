Сотрудники ФССП и ГИБДД останавливают обладателей большого количества неоплаченные штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Подобную меру было решено ввести после того, как по вине водителя BMW в Москве погиб человек и были разбиты несколько машин. Впоследствии выяснилось, что у виновника аварии было 650 неоплаченных штрафов. Теперь сотрудники ГИБДД останавливают должников, а приставы накладывают арест на их автомобили,
Как сообщал NEWS.ru ранее, количество погибших в ДТП в России в январе увеличилось на 6-7%. Это связано с увеличением числа наездов на пешеходов, заявил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.
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