https://static.news.ru/photo/039d2eda-531c-11ea-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество погибших в ДТП в России в январе увеличилось на 6–7%. Это связано с увеличением числа наездов на пешеходов, заявил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Мы отмечаем увеличение количества погибших на 6–7%, — цитируе т его ТАСС.

Понарьин добавил, что это связано с ростом на 50% числа наездов на пешеходов. По его мнению, такая ситуация могла сложиться из-за нетипичной для большей части России погоды. В частности, дороги становятся скользкими из-за осадков.

В качестве профилактики Понарьин предложил пешеходам воздержаться от ношения тёмной одежды в вечернее и ночное время или добавлять светоотражающие элементы в свой гардероб. Кроме того, он обещал усилить контроль за нарушениями водителями ПДД и соблюдением требований по обустройству пешеходных переходов, в частности освещения.

Ранее NEWS.ru писал, что штрафы за превышение скорости в России вырастут и будут начинаться от трёх тысяч рублей. Отказ от освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. Новыми станут и санкции за перевозку детей без автокресел, за опасное вождение и за отсутствие ОСАГО.