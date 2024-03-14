«Страна выкарабкалась с днища»: как «жирные нулевые» Путина изменили Россию

Фото: AP/TASS

Церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России, 2004 год

Ровно 20 лет назад глава РФ Владимир Путин был избран на второй срок. Тот период многие до сих пор вспоминают с ностальгией: именно в двухтысячных показатели отечественной экономики резко пошли вверх, началась реализация целого ряда реформ и национальных проектов. Какими были для России «жирные нулевые», что помогло стране преодолеть тяжелые последствия 90-х и как это отразилось на позициях лидера государства — в материале NEWS.ru.

Переизбрание Владимира Путина в 2004 году

14 марта 2004 года состоялись выборы президента России, победу в которых одержал Владимир Путин с результатом 71,2% голосов. Вместе с ним за пост главы государства боролись Сергей Глазьев, Олег Малышкин, Сергей Миронов, Ирина Хакамада и Николай Харитонов.

Официальное вступление Путина в должность состоялось почти два месяца спустя — после церемонии инаугурации 7 мая. Именно с этого дня начался отсчет его нового президентского срока, который завершился в 2008 году, когда на посту первого лица страны Путина сменил Дмитрий Медведев.

По словам политолога Павла Данилина, высокая поддержка, которую президент получил тогда на выборах, была связана с несколькими факторами. Речь идет, во-первых, об отказе ключевых конкурентов — лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского — принимать участие в президентской гонке. Собеседник NEWS.ru пояснил: они не смогли показать убедительных результатов на парламентских выборах, уступив «Единой России», а также понимали, что популярность действующего лидера куда выше их собственной. В итоге от первой партии баллотировался Харитонов, от второй — Малышкин.

«На самом деле ситуация была довольно-таки напряженная. Была только что отражена попытка олигархов в лице корпорации ЮКОС продать страну западным инвесторам, которые, в свою очередь, продолжали ставить нам палки в колеса. Они спонсировали терроризм на Кавказе, а также были недовольны тем, что мы не поддержали действия США в Ираке в 2003 году. Внешний фон был не самым приятным.

При этом были и позитивные моменты, связанные с тем, что страна при Путине выкарабкивалась с того днища, в которое ее затянули олигархи в 90-х, и нормализацию жизни народ, безусловно, связывал с президентом», — пояснил эксперт.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Владимир Путин, 2004 год

С чем Путин подошел к выборам 2004 года

К моменту переизбрания Путина в России уже шла реализация ряда реформ, существенно изменивших экономику страны. Нововведения, в частности, затронули налоговую сферу: так, в 2001 году вступила в силу вторая часть Налогового кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу НДФЛ на уровне 13% — она действует до сих пор. В том же году был принят законопроект о снижении ставки налога на прибыль с 35% до 24%. Другими достижениями начала нулевых стали принятие Трудового, Земельного и Бюджетного кодексов.

Тогда же началось активное строительство банковской системы, разрушенной дефолтом, девальвацией и кризисом 90-х годов. В 2000-м ЦБ начал переводить банки на международные стандарты отчетности, развивать методы управления рисками и совершенствовать методику надзора. В 2001 году был принят закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а в 2003-м — закон о страховании вкладов.

Еще одной масштабной программой первого срока оказалась пенсионная реформа 2002 года. Ее суть состояла в постепенном переходе к распределительно-накопительной системе обеспечения. Размер пенсии в новой модели стал определяться не стажем работника, как было прежде, а его реальным заработком и размером отчислений работодателя в ПФР.

Наконец, отличительной чертой того периода стало увеличение цен на нефть: если в 1998 году баррель торговался по цене $12, то в 2003 — за $27,3, а затем цена начала стабильно расти на 12-15% в год. Бюджет стабильно пополнялся нефтяными долларами, и в 2004 году страна впервые получила инвестиционный рейтинг. Однако уже тогда чиновники задумались о том, как изолировать финансовый сектор от нефтяных денег и сформировать подушку безопасности — в итоге в январе 2004 года был сформирован стабилизационный фонд, в который направлялись дополнительные сырьевые доходы.

Экономист Александр Дудчак, подводя итоги того периода, отмечает, что фактически властям удалось сохранить Россию, которая столкнулась с серьезной угрозой потери суверенитета. «Путин пришел в очень тяжелый момент, и страна начала меняться достаточно быстро. Начал наполняться бюджет, пошел к завершению конфликт в Чечне. В общем, результаты действий власти стали видны очень быстро», — считает собеседник NEWS.ru.

Фото: Алексей Панов/РИА Новости Владимир Путин

Экономика России в нулевые

Новый срок Путина отметился новым витком экономического роста. Уже дали плоды рыночные реформы, а приток нефтяных доходов привел к укреплению курса рубля. Вместе с тем начали расти прямые иностранные инвестиции — с $14,3 млрд в 2001 году до $121,1 млрд к 2007-му. Cтабильно увеличивался российский ВВП: в среднем его показатели росли на 6-8% в год. Кроме того, вдвое снизилась доля бедного населения: после дефолта 1998-го она составляла 29%, а десятью годами позже — 13,4%.

В 2007-м темпы роста экономики (на 8%) оказались самыми высокими за последние годы — это позволило России войти в топ-7 крупнейших экономик мира, оставив позади Италию и Францию. Сырьевые доходы позволили увеличить расходы федерального бюджета и радикально сократить госдолг — с 92,4% ВВП в 1999 году до 7,5% в 2008-м.

В то же время параллельно с доходами укреплялась и роль государства в контроле над финансовыми потоками. Следствием этого курса стало появление государственных корпораций — в 2007 году были учреждены Ростех, Роснано, Росатом, ВЭБ.РФ, Фонд ЖКХ и «Олимпстрой». Они получили ресурсы в виде активов и денег: только в первый год существования на их капитализацию было направлено более 600 млрд рублей.

Этот период принято называть «жирными нулевыми», и многие до сих пор связывают его исключительно с ростом цен на нефть в мире. Однако Павел Данилин считает, что подобные утверждения не выдерживают критики.

«В стране наблюдался экономический бум по целому ряду направлений — начиная с управления банковской системой и заканчивая производством собственных товаров народного потребления, мебели и прочего. Медленно, но все же развивалась промышленность, ВПК становился на ноги, развивалось сельское хозяйство. Конечно, хорошая конъюнктура на рынке энергоносителей внесла значимый вклад в формирование бюджета, но для ВВП это была лишь небольшая часть», — подчеркивает он.

Данилин напоминает, что цены на энергоносители, вопреки расхожему мнению, в тот период не всегда были стабильно высокими. «Были и достаточно большие падения: да, стоимость за баррель доросла до $30, но бывали и промежутки времени, когда нефть стоила те же $15-17. Поэтому нельзя сказать, что нам очень уж сильно повезло с этой внешней ситуацией на сырьевом рынке на тот момент», — уверен он.

Александр Дудчак замечает, что торговля ресурсами не принесла бы значительных поступлений, если бы не были внесены изменения в этот процесс. В частности, власти провели перенастройку механизма экспортных пошлин и ввели налог на добычу полезных ископаемых.

«До этого средства просто выкачивали и отправляли их в офшоры за копейки, а потом возвращали эти деньги в Россию под видом иностранных инвестиций. Страна ничего практически не получала от колоссальных ресурсов, которые у нее были. Путин эту систему изменил, и страна начала получать доходы от экспорта сырья», — обратил внимание экономист.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин, 2007 год

Социальные инициативы

Второй президентский срок Путина отметился не только ростом экономических показателей, но и запуском широкого спектра социально значимых проектов. Незадолго до выборов он сменил главу правительства — место Михаила Касьянова занял новый премьер Михаил Фрадков. Впрочем, состав кабмина при нем практически не изменился.

Под эгидой этого кабинета в России был запущен проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Эту программу, призванную улучшить жилищные условия граждан, Путин объявил в сентябре 2005-го на своей встрече с правительством, парламентом и главами регионов. В рамках проекта предлагалось увеличить объем жилищного строительства к 2007 году на треть, разработать механизм субсидирования ипотечных кредитов, увеличить расходы на поддержку молодых семей и решить вопрос с предоставлением жилья ветеранам войн и вооруженных конфликтов, чернобыльцам и другим категориям граждан. В этот период действительно расцвело ипотечное кредитование: в 2006 году его объем составил около 263,5 млрд рублей, а в 2007-м вырос более чем вдвое — до 556,4 млрд.

Кроме того, в 2005-м был дан старт программе по повышению качества образования в России. Основными целями проекта называли стимулирование инноваций в образовательной сфере, подключение школ к интернету, введение системы поощрения учителей и дополнительных выплат за классное руководство, создание новых вузов — были открыты Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону и Сибирский федеральный университет в Красноярске.

В 2006 году началась реализация нацпроекта «Здоровье» — в его рамках предлагалось обеспечить подготовку врачей общей практики, повысить размеры оплаты труда медработников, в том числе за счет введения стимулирующих выплат, укрепить материально-техническую базу скорой медицинской помощи, а также начать строительство федеральных центров высоких медтехнологий.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин и Михаил Фрадков

Тогда и сейчас

«Жирные нулевые» укрепили позиции президента — причем как внутри страны, так и за рубежом. На исходе второго срока рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина в России, по данным ВЦИОМ за октябрь 2007-го, составлял 79%.

В декабре 2007 года американский журнал Time объявил его человеком года: издание объяснило это укреплением стабильности и повышением роли России в мире. А в сентябре 2008 года уже премьер-министр Путин занял первое место в списке самых влиятельных людей мира, составленном журналом Vanity Fair.

«Да, позиции Путина за рубежом действительно были на очень хорошем уровне, — вспоминает Павел Данилин. — Он считался, да и сейчас считается, одним из самых сильных политиков мира. Авторитет был на высоком уровне, хотя уже тогда этим были не очень довольны наши западные партнеры: больно он был неудобен и больно хорошо Россия при Путине росла экономически».

Возможен ли сегодня возврат к «богатым» временам? По мнению Александра Дудчака, у России есть резервы и инструменты для того, чтобы вновь добиться тех показателей роста, которые наблюдались 20 лет назад.

«Улучшить ситуацию можно даже административными решениями — например, если переподчинить Центральный банк правительству, снизить ключевую ставку и запретить вывод капитала за рубеж. В общем-то, те решения, которые принимал Путин в 2022 году, позволили тогда сохранить экономику и остановить отток капитала. Сегодня их можно повторить — и мы увидим результат очень быстро», — резюмировал он.

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