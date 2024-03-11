Названа сумма выгоды России от переориентации поставок углеводородов РИА Новости: переориентация поставок углеводородов принесла России $56 млрд

Россия заработала $187 млрд на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран в 2023 году. Согласно расчетам РИА Новости, это на $56 млрд превышает средний доход от экспорта углеводородов в страны Европы до санкций.

В агентстве изучили данные статистических служб крупнейших покупателей России, в числе которых Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Малайзия и ЕС. В рамках анализа сравнивали среднюю стоимость поставок в 2019-2021 годах и в 2023 году. Данные за 2022 год не стали учитывать из-за аномальных колебаний в стоимости импорта на фоне изменения цен и объемов поставок.

Так, 27 стран Евросоюза до введения антироссийских санкций закупали у РФ углеводородов в среднем на $102,5 млрд в год. В прошлом году этот показатель составил $31,6 млрд. Объем выпавших доходов удалось легко компенсировать за счет роста экспорта в дружественные страны. В прошлом году он принес $186,7 млрд против $59,9 млрд в среднем за 2019-2021 годы.

Крупнейшим покупателем российских углеводородов в 2023 году стал Китай. Он вдвое увеличил расходы на уголь, газ и нефть – до $94,6 млрд с $43,3 млрд в 2019-2021 годах. За ним следуют Индия, Турция, Бразилия, Малайзия и Индонезия соответственно.

Ранее Reuters сообщало, что турецкая компания Global Terminal Services полностью прекратит прием российской нефти. По данным агентства, организация уже предупредила своих клиентов об изменениях. В компании подчеркнули, что ранее все операции проводились с учетом введенных против России ограничений. Теперь же компания решила, что поставки нефти будут прекращены даже в случае соблюдения всех рестрикций.