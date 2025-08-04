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04 августа 2025 в 18:06

Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России

Вице-президент АТА Мкртчян: отказ от перелетов привел к пробкам на юге России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ российских туристов от перелетов привел к образованию многокилометровых автомобильных пробок, особенно в направлении Крыма и Черноморского побережья, заявил NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян. По его словам, транспортный апокалипсис на юге продолжается уже несколько дней.

Многие люди сейчас действительно боятся лететь, выбирают вместо заграницы отдых на российском побережье, куда можно добраться автомобилем. Кстати, оборотная сторона этого решения — это гигантские пробки. Мы сейчас видим, люди едут в Крым. И уже несколько дней пробка 10–16 километров, а сегодня все 20 километров, а вчера была пробка 30 километров на Крымский мост. И постоянно пробки на всем побережье: и в Джубге, и в Лоо, и в Горячем Ключе. Это обратная сторона медали, когда люди принимают решение не лететь самолетом, а ехать автомобилем, — пояснил Мкртчян.

Он отметил, что серьезные проблемы наблюдаются и на железной дороге. По его словам, Вооруженные силы Украины совершают атаки на ж/д инфраструктуру, которые приводят к задержкам поездов на 5–15 часов.

Путешествие на поездках — еще один альтернативный вариант для путешествий, но здесь другая проблема. Мы сейчас видим атаки ВСУ на железнодорожные станции и подстанции, и тогда поезда начинают задерживаться на 5–15 часов. То есть и поезда, к сожалению, многие не приходят вовремя. Поэтому, если честно, уже нет альтернативного вида транспорта, разве что водный какой-то транспорт, который бы сейчас ходил по расписанию, — резюмировал Мкртчян.

Ранее сообщалось, что перед Крымским мостом скопилось более 3,1 тысячи автомобилей: 2381 — со стороны Тамани и 750 — со стороны Керчи. Водителям предстоит простоять в очереди на ручной досмотр до пяти часов.

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