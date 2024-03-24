Стало известно, зачем ядерные бомбардировщики НАТО появились у границ РФ Генерал Липовой: бомбардировщики ВВС США у границ РФ могли проверять реакцию ПВО

Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press

Американский бомбардировщик B-1

Стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, замеченные вблизи российских границ, могли проверять реакцию систем ПВО, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, подобные полеты уже проводились натовской авиацией в районе Камчатки и Сахалина, также самолеты часто фиксируют у Черного моря.

В данной ситуации нами были замечены американские бомбардировщики, способные переносить большое количество ядерного оружия. Судя по всему, они проверяли реакцию наших систем ПВО, через какое время появятся наши истребители в том случае, если они приблизятся к границам, — предположил Липовой.

Как утверждает военный эксперт, патрулирование натовской авиацией вдоль российских границ проводится круглосуточно. Он заверил, что российские перехватчики могут встретить их по всему периметру границ.

Они круглый год, не скрывая, отрабатывают военные пуски и другие военные задачи, — отметил Липовой.

Генерал напомнил, что в марте 2023 года два бомбардировщика В-52 ВВС США во время пролета над Балтийском морем приблизились к границам Ленинградской области со стороны Финского залива. По его словам, в ходе этих маневров отрабатывался удар по Санкт-Петербургу.

Все это провокационные действия, которые генералы НАТО оправдывают, называя обычными учениями. На самом же деле, все это проверка наших сил и средств, готовности к отражению удара, — пояснил Герой России.

24 марта Минобороны РФ сообщило, что истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО был поднят в воздух в связи с приближением к российской границе двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. Как только российский самолет подошел к американским, они скорректировали курс полета и развернулись. Нарушения госграницы допущено не было, подчеркнули в МО.