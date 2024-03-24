Американским бомбардировщикам не позволили нарушить российскую границу МО РФ: МиГ-31 предотвратил нарушение госграницы РФ бомбардировщиками ВВС США

Фото: Sra Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

Американский бомбардировщик B-1

Истребитель МиГ-31 не позволил группе самолетов Военно-воздушных сил США нарушить государственную границу РФ над акваторией Баренцева моря, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, цели были замечены средствами контроля воздушного пространства. Экипаж МиГ-31 идентифицировал их как стратегические бомбардировщики В-1В.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что как только МиГ-31 приблизился к американским бомбардировщикам, они скорректировали курс полета с удалением и последующим разворотом от российской границы. После этого истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы допущено не было.

Ранее Минобороны сообщило о приближении к российской границе американского беспилотника RQ-4B Global Hawk в акватории Черного моря. Тогда в небо был поднят российский истребитель Су-27.