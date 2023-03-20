Стратегические бомбардировщики США засекли у границ России Минобороны РФ: над Балтийским морем засекли два стратегических бомбардировщика США

Фото: US Air Force

Над Балтийским морем были обнаружены две воздушные цели, выполнявшие полет в направлении российской границы. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

По данным ведомства, в ответ на эти действия в воздух был поднят истребитель Су-35. После удаления иностранных самолетов от границы РФ истребитель вернулся на аэродром базирования.

В центре обороны отметили, что нарушения границы России допущено не было.

12 марта СМИ сообщили о «провокационных маневрах» американского стратегического бомбардировщика B-52, замеченного при выполнении полета над нейтральными водами Балтийского моря. По данным FlightRadar, самолет ВС США, способный нести ракеты с ядерными боеголовками, со стороны Польши подлетел к границам РФ, сделал крюк в Финском заливе и улетел обратно. Telegram-канал «Военный обозреватель» писал, что американский бомбардировщик, предположительно, отработал пуски крылатых ракет по Санкт-Петербургу.