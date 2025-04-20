Стало известно, в каких городах пройдет шествие «Бессмертного полка» Mash: минимум в 45 регионах РФ пройдет шествие «Бессмертного полка»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате минимум в 45 регионах России, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, в список попали Санкт-Петербург, Карелия, Коми, Уфа, Ярославль, Тверь, Сибирь и Дальний Восток.

Отмечается, что шествие пройдет в онлайн-формате в приграничных районах из соображений безопасности. В их число также попали Саратов, Ростов, Нижний Новгород, Рязань, Мордовия и Воронеж. По данным Mash, Москва, Казань, Смоленск, Пенза, Ульяновск и Нальчик пока не определились с форматом.

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявляла, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в разных городах РФ в смешанном формате. По ее словам, мероприятие может состояться на улицах, если это сочтут безопасным.

До этого министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что в стране пройдет шествие «Бессмертного полка» по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что Москву и Белград объединяет многовековая история, в частности победа над нацистской Германией.