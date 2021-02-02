Стало известно, сколько свободного времени остаётся у россиян

https://static.news.ru/photo/70edd8f8-6564-11eb-a455-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свободное время мужчин в России составляет в среднем 4 часа 25 минут в день, женщин — 3 часа 42 минуты. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

В некоторых регионах у жителей остаётся особенно много свободного времени — после работы, сна, семейных дел и общения. В частности, у мужчин в Ингушетии (6 часов 45 минут), Дагестане (5 часов 53 минуты) и Чечне (5 часов 53 минуты). Женщины же могут посвящать больше всего времени тому, чему хотят, в Северной Осетии (4 часа 35 минут), Ингушетии (4 часа 33 минуты) и Карачаево-Черкесии (4 часа 32 минуты).

В то же время в отдельных субъектах страны у населения остаётся минимум свободного времени. Например, у мужчин в Ямало-Ненецком автономном округе (3 часа 41 минута), Бурятии (3 часа 46 минут) и Астраханской области (3 часа 48 минут). У представительниц прекрасного пола самое скромное количество свободного времени — в Хабаровском крае (3 часа 2 минуты), Ханты-Мансийском автономном округе (3 часа 3 минуты) и Ямало-Ненецком автономном округе (3 часа 5 минут).

В столице же у мужчин свободного времени — 4 часа 44 минуты, у женщин — 4 часа 9 минут.

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