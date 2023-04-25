Стало известно о попытках ВСУ «ловить» эвакуационные группы ВС России Российский военный рассказал о попытках ВСУ уничтожать эвакуационные группы ВС РФ

Фото: Служба безопасности Украины

Украинские артиллеристы стремятся уничтожить группы эвакуации военных Вооруженных сил РФ, которые приезжают за ранеными бойцами, передает РИА Новости со ссылкой на командира батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам». Он уточнил, что среди российских военных есть жертвы или раненые.

На данный участок приезжают группы эвакуации, и они этого ожидают, — отметил боец.

Он добавил, что украинские военные открывают огонь каждые 15-20 минут, стреляя в одну и ту же точку. Доброволец также уточнил, что российские военные осведомлены о данной тактике и принимают меры предосторожности.

Ранее СБУ опубликовала фото разрушенного после удара ВС РФ аэродрома Канатово. На снимках в том числе были показаны разбомбленные украинские истребители.

Ранее газета El Mundo сообщила, что Украина вывела большую часть сил из Артемовска. По данным издания, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Al Arabiya, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.