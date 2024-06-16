Стало известно, кто с июля будет меньше платить за «коммуналку» Доцент Моисеев: с июля некоторых льготников освободят от комиссий при оплате ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. По его словам, категории льготников упомянуты в перечне, принятом правительством РФ в апреле текущего года. Помимо этого, их освободят от уплаты пеней.

Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане, — отметил юрист.

По его информации, мера коснется граждан старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Всех их также освободят и от уплаты пеней.

С 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 10%, сообщал ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле, однако в 2023 году его не было и россиян ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Она может быть связана с ростом себестоимости продукта, инфляцией и колебаниями курса рубля.