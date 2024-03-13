Стало известно, кто погиб при крушении военного Ил-76 в Ивановской области

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Ивановская область. Машина МЧС на территории Богородского кладбища на дороге, ведущей к месту крушения военно-транспортного самолета Ил-76 недалеко от аэродрома Северный

Вчера, 13 марта, военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, заявили в Минобороны РФ. Кто находился на борту?

Что известно о погибших при падении Ил-76 у Иваново

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вчера сообщил, что в результате крушения самолета погибли летчики из Оренбурга.

«Это невосполнимая утрата для семей, для 117-го военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята. Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков», — отметил он.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратил внимание, что в результате авиакатастрофы погибли пять оренбургских летчиков.

Mash написал, что командиром разбившегося самолета был 33-летний Махмуд Г.

«По нашей информации, офицер еще год назад мог уйти на пенсию, но остался в ВКС. В том числе и чтобы доставлять боеприпасы в зону СВО. Командир — из приемной семьи, окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище, в 2016-м геройски посадил Ан-12 с двумя отказавшими двигателями. За свой подвиг получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова — за личное мужество и отвагу. В 2023-м должен был уйти на пенсию, но остался служить, чтобы помогать стране. С февраля он с экипажем доставлял боеприпасы в зону СВО», — рассказали авторы канала.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

По информации Mash, вместе с Махмудом на борту было семь членов экипажа.

«Все они сегодня утром взлетели с аэродрома Северный в Ивановской области, однако почти сразу у самолета загорелся правый двигатель. Когда стало ясно, что вернуться назад не выйдет, — Махмуд с коллегами до последнего пытался оттянуть судно от жилых домов. В итоге Ил-76 упал в районе деревни Подталицы. Все, включая еще восемь пассажиров, погибли», — добавил источник.

Командир разбившегося Ил-76 с детства мечтал быть летчиком, рассказала RT его родная тетя Раифа.

«Женщина усыновила Махмуда и вырастила как родного сына. Он круглый сирота, мама умерла, когда ему было пять. Махмуд окончил кадетский корпус, затем — летное училище. Работал во многих городах, в том числе в Ульяновске и Таганроге. Ему было 33 года. В 30 должен был уйти на пенсию, но не сделал этого из-за СВО. Раифа рассказала: „Он очень любил самолет... И он никогда ничего не боялся. Он огня и воды не боялся. Вот такой был мужественный“», — написали журналисты.

Одним из летчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, был выпускник Суворовского училища, сообщил RT.

«По словам родственника погибшего, Сергей С. родом из Твери, служил на Дальнем Востоке, попал в Иваново. У него остался брат-близнец — тоже был в авиации, но ушел по собственному желанию. У погибшего пилота остался сын», — написали журналисты.

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Что известно о крушении Ил-76

Причиной крушения военно-транспортного Ил-76 в Ивановской области могло стать некачественное обслуживание машины, считают эксперты «Известий». Также среди возможных вариантов они называют неисправность двигателя, большую нагрузку, превышение установленных режимов или повреждение трубопровода с топливом, потому что экипаж не смог потушить огонь.

«Военный Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту самолета военно-транспортной авиации находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России», — заявили в Минобороны РФ.

По информации SHOT, при крушении самолета могло погибнуть не 15, а 16 человек.

«Фрагменты их тел уже обнаружены. Один из пассажиров, предварительно, не был зарегистрирован, поэтому ранее сообщалось о 15-ти жертвах», — отметил источник.

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