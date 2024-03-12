Названа вероятная причина крушения Ил-76 в Ивановской области Генерал Липовой назвал дыру в топливопроводе вероятной причиной крушения Ил-76

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Дыра в топливопроводе военно-транспортного самолета Ил-76 могла стать причиной крушения воздушного судна, заявил URA.RU генерал-майор авиации Сергей Липовой. По словам Героя России, самолеты такой модели способны осуществить безопасную посадку даже с двумя горящими двигателями.

Судя по всему, произошла нештатная ситуация, при которой противопожарная система этого двигателя не справилась. Площадь пожара начала увеличиваться. Скорее всего, произошло перегорание тяг управления самолетом, — пояснил он.

По словам Липового, после этого экипаж потерял контроль над самолетом и не успел принять меры для последующего снижения и аварийной посадки. Причиной возгорания, отметил генерал-майор, могла стать проблема с герметичностью топливопровода.

Температура настолько высокая, что она может спокойно пережечь, оплавить или вывести из строя любую тягу, если она находится где-то вблизи, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что оренбургские летчики погибли при крушении самолета Ил-76 в Ивановской области, рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он уточнил, что они служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. У него произошло возгорание в одном из двигателей. Во время полета на борту самолета находились 15 человек, среди которых было восемь членов экипажа и семь пассажиров.