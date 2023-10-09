Совбез: США могут применить кибероружие против России из-за провала ВСУ Замсекретаря Совбеза России Храмов заявил об угрозе глобального киберконфликта

Фото: Marine Corps Lance Cpl. Jackson Rush

Провалы Вооруженных сил Украины на поле боя могут подтолкнуть США задействовать против России наступательное кибероружие, заявил «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов. По его словам, при таком развитии событий Вашингтон и его союзников ждут непредсказуемые последствия.

Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России, — сказал Храмов.

Он добавил, что стремление Соединенных Штатов Америки нанести стратегическое поражение России «повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта». По его словам, Вашингтон закладывал в закон о бюджетных расходах на оборону на 2023 год обеспечение возможности нанесения киберударов.

Храмов подчеркнул, что США значительно увеличили расходы на кибербезопасность по сравнению с 2021 и 2022 годами. Поэтому, уверен замсекретаря Совбеза, у американских военных структур практически нет ограничений для вторжения в чужое информационное пространство.

Ранее программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил в беседе с NEWS.ru, что возможный провал ВСУ негативно отразится на репутации президента США Джо Байдена. Если Украина не сможет достичь поставленных целей, то ответственность за неудачу ляжет на плечи хозяина Белого дома, считает эксперт.