Совфед согласовал пакет законов о верховенстве Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/ead8ce52-3472-11eb-8193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета её действия на территории страны.

В пакет вошли пять предложений с поправками в более 110 заокнодательных актов, в том числе шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Все документы были согласованы и рекомендованы к одобрению профильными комитетами Совфеда.

В начале июля в России вступили в силу поправки в Конституцию. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий. Также были внесены поправки, которые предусматривают, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры страны не подлежат введению в действие и применению.

Ранее NEWS.ru писал, что Совфед одобрил закон о Государственном совете России. В нём прописан статус и принцип формирования этого органа. Документ поступит на подпись российскому лидеру Владимиру Путину, после чего вступит в силу.