Собянин надеется на улучшение ситуации в туротрасли и общепите

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что туристическая отрасль и общепит выправятся на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью на канале ТВЦ.
По словам градоначальника, в 2021 году столица
И я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются пострадавшими, наиболее пострадавшими, всё равно через какое-то время выправятся. Торговля, кстати, обороты торговли не снизились. Выросли, потому что она частично компенсирована за счет онлайн-торговли, — сказал Собянин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичам повысят минимальный размер пенсии.