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Собянин надеется на улучшение ситуации в туротрасли и общепите

23:54, 14 октября 2021
Собянин надеется на улучшение ситуации в туротрасли и общепите Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что туристическая отрасль и общепит выправятся на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью на канале ТВЦ.

По словам градоначальника, в 2021 году столица адаптировалась к условиям пандемии, были найдены схемы работы и схемы ограничительных мер, которые не сдерживали рост всех основных отраслей.

И я надеюсь, что и наша туристическая отрасль, и общественное питание, которые сегодня являются пострадавшими, наиболее пострадавшими, всё равно через какое-то время выправятся. Торговля, кстати, обороты торговли не снизились. Выросли, потому что она частично компенсирована за счет онлайн-торговли, — сказал Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичам повысят минимальный размер пенсии.

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