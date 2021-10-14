Собянин надеется на улучшение ситуации в туротрасли и общепите

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре «Мемориал» (организация, выполняющая функции иноагента) сообщили о том, что в Москве совершено нападение на офис организации. Информация размещена на странице в Instagram.

По данным центра, инцидент произошёл во время показа фильма польского режиссёра Агнешки Холланд «Гарет Джонс», Сеанс был организован совместно с Польским культурным центром. Сообщается, что во время просмотра в центр...