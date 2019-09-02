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Минпромторг принял решение отказаться от самолета Sukhoi SuperJet на 75 мест. Причиной отказа стало отсутствие спроса на лайнер подобного типа. Об этом сообщил глава совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев.

Другой источник близкий к Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), подтвердил, что SSJ-75 разрабатываться не будет, передаёт газета « Ведомости ».

При этом в Минпромторге данную информацию опровергают. Ведомство заявило, что запуск укороченной коммерческой версии планируется в будущем. Для выпуска подобной модели необходим ряд условий. Среди них наличие развитой региональной системы послепродажного обслуживания, частных инвестиций и якорного заказа.

По словам представителя министерства, расчёты по итогам разработки аван-проекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен и не сможет обеспечить экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях.

В этих целях, а так же для повышения конкуренции в поставках, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий — это 34 самолетных системы и бортового оборудования, - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность в усовершенствовании российских самолётов SSJ 100 по мере их более широкой эксплуатации. Об этом он заявил после информации о том, что мексиканская авиакомпания Interjet приняла решение о продаже имеющихся в её распоряжении этих самолётов. По его словам, не стоит делать вывод, что это ударит по имиджу российских производителей.