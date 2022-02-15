Скончался актёр из «Человека-амфибии» Геннадий Митрофанов

14 февраля на 82-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Геннадий Митрофанов, известный по роли в фильме «Человек-амфибия». Причиной смерти могло стать тяжёлое заболевание, сообщается на официальном сайте Всероссийского общества глухих.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в посёлке Порт Ильича на берегу Каспийского моря в Азербайджане. В возрасте двух лет потерял слух из-за простуды. После учёбы в школах Херсона, Харькова, Николаева он работал в артели по ремонту пишущих машинок. Много времени уделял гимнастике и даже входил в сборную Украины среди глухих. Однако Митрофанов решил поступить в Театральную студию при ЦП ВОГ. Он поехал в Москву и начал обучению актёрскому мастерству. Будучи студентом, он уже отправлялся на гастроли с Театром мимики и жеста. Его театральная и актёрская карьера продолжалась более 50 лет.

Митрофанов снимался в «Борисе Годунове» Сергея Бондарчука, в фильмах и сериалах «Ленинград.Ноябрь.», «Анна Карамазофф», «Человек К», «Человек-Амфибия. Морской дьявол», «И чёрт с ним», «Сволочи» и других кинолентах.

Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет скончалась народная артистка России Зинаида Кириенко. До этого актриса была госпитализирована. 10 февраля артистка поступила в медицинское учреждение с подозрением на коронавирус. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что из-за диагностированных заболеваний актриса была частично парализована.