Скончался актёр из «Человека-амфибии» Геннадий Митрофанов

14 февраля на 82-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино Геннадий Митрофанов, известный по роли в фильме «Человек-амфибия». Причиной смерти могло стать тяжёлое заболевание, сообщается на официальном сайте Всероссийского общества глухих.
Геннадий Митрофанов
Митрофанов снимался в «Борисе Годунове» Сергея Бондарчука, в фильмах и сериалах «Ленинград.Ноябрь.», «Анна Карамазофф», «Человек К», «Человек-Амфибия. Морской дьявол», «И чёрт с ним», «Сволочи» и других кинолентах.
Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет скончалась народная артистка России Зинаида Кириенко. До этого актриса была госпитализирована. 10 февраля артистка поступила в медицинское учреждение с подозрением на коронавирус. Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что из-за диагностированных заболеваний актриса была частично парализована.