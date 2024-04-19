Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло Синоптик Шувалов заявил о потеплении в Москве во второй половине недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во второй половине недели в Москве ожидается потепление, местами температура вырастет до 19 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в понедельник в столичном регионе будут дожди, а большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов.

В Московском регионе циклон принесет дожди в понедельник, большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов, во второй половине недели — местами до +19. В ночь на среду, 24 апреля, с приходом антициклона есть небольшая вероятность похолодания до нулевой отметки, но вряд ли температура воздуха будет отрицательной, — сказал Шувалов.

Синоптик отметил, что очередной южный циклон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принесет в начале недели осадки в виде дождя с мокрым снегом и неприятным северо-восточным ветром. Дневная температура прогнозируется на уровне 2–7 градусов, однако во второй половине недели воздух может прогреться до 10 градусов.

Ранее сообщалось, что мощный девятибалльный шторм придет в Москву и Центральную Россию в пятницу, 19 апреля. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в зону разбушевавшейся стихии с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.