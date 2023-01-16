Синоптик предсказал нестандартную погоду в последний месяц зимы Синоптик Тишковец: в конце января и в феврале в России не ожидается аномальных морозов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми для этой части страны, несмотря на то, что после Новго года там наблюдалась экстремально холодная погода. Об этом рассказал радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.

По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям. То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам, — рассказал Тишковец.

При этом он не исключил «волны холода» в конце зимы и в марте, однако аномальные морозы, по утверждению Тишковца, уже не вернутся.

Ранее руководитель прогностического центра «METEО» Александр Шувалов рассказал, что рабочая неделя в столице начнется с легкого мороза до минус четырех градусов. По его словам, вместо традиционных крещенских морозов в Москву придет оттепель.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь сообщил, что морозов на Крещение, 19 января, в Москве в этом году не ожидается. По его словам, оттепель в Москве прогнозируется с 15 января. Воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса днем в воскресенье, а уже во вторник, 17 января, температура может подняться до плюс 5 градусов.