Рыбалка, походы и подготовка к выборам: чем займутся депутаты ГД в отпуске Депутаты ГД сообщили, что предпочитают отдыхать в Сибири и на Кавказе, по возможности совмещая путешествия с работой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

26 июля в Госдуме состоялось последнее заседание перед каникулами. Впереди у депутатов региональная неделя, а после — период отпусков. Народные избранники поделились с NEWS.ru планами на остаток лета. Многие из них посвятят себя подготовке к предстоящим региональным выборам, но в то же время попытаются отдохнуть.

Например, первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова планирует насладиться природой в горах Северного Кавказа.

Я иду с палатками в поход. Это русский туризм. Мне все удивляются. Но на самом деле я предпочитаю такой отдых. Закупаю в ближайшее время необходимое обмундирование: рюкзак, чашку, ложку и тарелочку, — отметила Журова.

Август станет порой напряженной работы для вице-спикера Петра Толстого. В беседе с NEWS.ru он сообщил, что займется подготовкой к выборам мэра столицы. Парламентарий не исключил, что найдет время на отдых лишь по выходным.

У меня отпуска, как такового, не будет. Я возглавляю штаб общественной поддержки Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Поэтому и отпуск буду проводить в столице. Может быть, за выходных съезжу на рыбалку, — поделился Толстой.

По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, на фоне избирательной кампании политической передышки быть не может.

Все мы живые люди. Но кто устроит себе передышку, тот по Крылову — «попрыгунья стрекоза». Очень активная предвыборная кампания в преддверии Единого дня голосования 10 сентября. Будем работать, — заявил Слуцкий.

Поездку в Сибирь в период каникул планирует член комитета по обороне Виктор Соболев, а председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн — в курортный город Сочи. А глава комитета по культуре Дмитрий Певцов решил сохранить интригу относительно точного места проведения отпуска.

Это большая военная тайна, а то меня там найдут. Поеду к российскому морю, но не скажу, куда, а то все туда ломанутся, — отшутился депутат.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска. По его словам, перед парламентариями стоит задача обсудить закон о государственном бюджете.