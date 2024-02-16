Русская космическая угроза реальна: почему нервничает Байден

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США Джо Байден поручил начать взаимодействие с Россией по противоспутниковому оружию. Что это за оружие? Есть ли у России такие возможности? Или это американские страшилки? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новой космической гонке вооружений доцента Финансового университета при Правительстве РФ Владимира Ераносяна.

Нагнетание истерии

— Президент США Джо Байден как старый и опытный политический шулер внезапно извлек из рукава апробированный прием для внутреннего потребления по поводу «русской космической угрозы». Но какие реально цели преследует блуждающий Джо в момент сокрушения его рейтинга перед наступлением трампистов?

Понятно, что, заявляя о необходимости начать прямые переговоры с Россией относительно противоспутникового вооружения, его меньше всего заботит безопасность США. Обеспокоенность по поводу гипотетических планов России развернуть противоспутниковую систему в космосе из Белого дома транслировали и раньше.

Но теперь зловещие планы Москвы гипертрофированы телеканалом ABC News до уровня уже якобы реализуемой Москвой программы вывести в космос ядерное оружие. Это русские сделают, как сообщают подконтрольные демократам СМИ, «не для того, чтобы сбросить его на Землю, а чтобы использовать его против других спутников».

The New York Times, подхватывая инициированную Байденом и раздуваемую истерию, развивает тему, описывая, как российское оружие уничтожает так называемые гражданские коммуникации в космосе, подрывает ядерным взрывом в космическом пространстве всю спутниковую инфраструктуру, осуществляя месть за подрыв «Северных потоков» на морских глубинах.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Подрыв «Северного потока — 2» в представлении ИИ

Больше угроза — больше денег

— При этом утверждается, что на данный момент США и союзникам нечего противопоставить русским. Правда, с оговоркой, что пока Россия еще в космосе свое оружие не разместила.

На первый взгляд, инициировав публичный разговор об угрозе, Байден собирается продавить в конгрессе голосование по помощи Украине. К слову, 15 февраля Кремль назвал уловкой США намек американских СМИ и официальных лиц о намерении России разместить оружие в космосе, также связав эту информационную кампанию с желанием Белого дома продвинуть застрявший в конгрессе законопроект о военной помощи Киеву.

Но тут можно покопаться глубже. Дело в том, что настоящий инициатор расследования республиканец Майк Тернер на данный момент является членом комитетов вооруженных сил и государственной реформы. В свое время Тернер был одним из трех республиканцев из Огайо, которые были назначены в комитет по разведке, проверявший отказ Трампа в помощи Украине после разговора того с Зеленским. Именно тогда, 19 ноября 2019 года, Дональд Трамп похвалил Тернера за непредвзятость в расследовании инцидента.

Трампист Тернер или нет — покажет время, так как перебежчиков между партиями хватает. Но факт в том, что такие корпорации, как Northrop Grumman Corporation, производящие космические системы (Space Systems) — спутники, ракеты-носители, системы противоракетной обороны, баллистические ракеты, — уже устали от шумихи о том, что США должны клепать миллионы снарядов для Украины.

На снарядах много не своруешь. На одни только научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки Northrop Grumman получала от бюджета миллиарды долларов в год, не говоря уже о серийном производстве ракет и спутников и, конечно, противоспутникового оружия.

ВПК США, уставший наблюдать за украинскими разборками в конгрессе, напрягается от постоянных склок по поводу выделения или невыделения траншей. Он хочет, как раньше, получать миллиарды бесконтрольно и вовлекает для этого всю систему лоббирования в комитетах и Пентагоне. Ведь за большие угрозы и платят больше.

Фото: Lance Cpl. Mary Linniman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угрозы пока нет

— Единственная несостыковка здесь в том, что Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США, подтвердил, что Вашингтон обеспокоен российскими разработками в сфере космического оружия. Он заверил, что Белый дом продолжает анализировать имеющуюся информацию, то есть заигрывать с производителями перед голосованием по украинскому кейсу.

При этом Кирби как бы вскользь уточняет, что «космическое оружие» РФ находится на стадии разработки. Прямо сейчас, по его словам, оно не представляет угрозы безопасности США или их союзников. Госсекретарь США Энтони Блинкен также выступил с заверением, что разработка России — это «не активная угроза, а потенциальная», к которой они относятся «очень серьезно».

Таким образом, Байден, Блинкен и Кирби как бы отодвигают не российскую, а республиканскую угрозу. Но прислушается ли к доводам Белого дома ВПК США? И кого поддержат оружейные бароны на предстоящих выборах?

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