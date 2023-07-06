Рубль упал до 94 за доллар: фото реального курса валют в обменниках

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

6 июля ситуация на валютных торгах на МосБирже продолжала стремительно меняться.

В четверг утром биржевой курс доллара превысил 92 руб., следует из данных МосБиржи. Одновременно с долларом рос евро. Курс европейской валюты преодолел отметку в 100 руб. По состоянию на 10:23 мск доллар торговался на уровне 92,7 руб. (+1,7 руб.), евро — 100,73 руб. (+1,73 руб.). Менее чем через час доллар вырос уже до 93,65 руб., евро — до 101,84 руб.

В моменте евро пробил рекордную отметку в 102 руб., а доллар поднимался выше 94 руб. Правда, затем курсы валют несколько снизились.

Фото курса валют в московских обменниках — в галерее NEWS.ru.