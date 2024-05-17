Ростех рассматривает смену названия самолета Superjet Глава Ростеха Чемезов: самолет Superjet могут переименовать в «Яковлев»

Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стюардесса и пилот авиакомпании «Россия» во время презентации самолета Sukhoi Superjet 100

Госкорпорация «Ростех» рассматривает возможность смены названия импортозамещенной версии ближнемагистрального российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на «Яковлев», заявил в интервью РБК глава компании Сергей Чемезов. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) выбирает единые названия для отечественных гражданских бортов уже несколько лет.

У нас это все под «КБ им. А.С. Яковлева» и, я думаю, что так и будет — «Яковлев», — заявил Чемезов.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что Воздушно-космические силы России получили еще одну партию многофункциональных истребителей Су-35С. Это уже вторая партия самолетов, отправленная войскам. ВКС РФ получили боевые машины поколения 4++, прошедшие цикл наземных и летных испытаний.

До этого исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев высказался об увеличении сроков импортозамещения иностранных лайнеров российскими самолетами МС-21 и SJ-100. По его мнению, это обусловлено слишком большим числом тестовых полетов. Он отметил, что изначально выдержать такой темп казалось сложной задачей, однако в процессе стало понятно, что это невозможно.