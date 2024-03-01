Авиаэксперт назвал причину задержки поставок МС-21 и SJ-100 Пантелеев: поставки МС-21 и SJ-100 перенесли из-за завышенного плана испытаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки импортозамещения иностранных самолетов российскими лайнерами МС-21 и SJ-100 увеличились на несколько лет из-за слишком большого количества тестовых полетов, рассказал NEWS.ru исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он отметил, что эти испытания были включены в планы по импортозамещению. Эксперт констатировал, что изначально выдержать такой темп казалось сложной задачей, а в процессе стало понятно, что это невозможная задача.

Изначально планы по импортозамещению МС-21 и SJ-100 предполагали, что нужно будет выполнять опытные испытательные полеты фактически по 20 раз в месяц на каждом из самолетов. С самого начала было понятно, что это чрезвычайно высокий темп, — пояснил Пантелеев.

По словам специалиста, в случае, если при испытаниях новой системы обнаруживается какой-то сбой, то самолет должен быть остановлен. Новое испытание возможно осуществить только в том случае, если проблема была устранена.

Как бы мы ни хотели, чтобы все прошло гладко, в новом оборудовании неизбежно встречаются какие-то проблемы. Поэтому выдержать изначально запланированные сроки оказалось невозможно, — подытожил эксперт.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о переносе сроков поставок новых российских самолетов МС-21 на 2025 год, а Superjet 100 — на 2026 год. В корпорации подчеркнули, что системы полностью новые. При этом Россия, в отличие от других мировых авиапроизводителей, справляется со своими сложностями самостоятельно, заявили в ОАК.