Российская армия получила партию новейших истребителей ОАК: ВКС РФ получили партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С

Фото: МО РФ

Су-35С

Воздушно-космические силы России получили вторую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Отмечается, что это самолеты поколения 4++, они прошли цикл наземных и летных испытаний.

Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57, — сказано в публикации.

В начале апреля Министерство обороны России получило первую в этом году партию истребителей Су-35С от Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Все истребители прошли цикл наземных и летных испытаний, которые проходили в различных рабочих режимах. Они уже совершили перелет к местам несения службы. В Ростехе добавили, что авиастроителям необходимо обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны.

Кроме того, военный атташе РФ в Джакарте Максим Лукьянов заявил, что Москва готова возобновить диалог по поставкам Су-35 в Индонезию. По его словам, для этого должно быть желание самой Джакарты.