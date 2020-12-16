Росстат зафиксировал резкий рост цен на гамбургеры

https://static.news.ru/photo/49b4d9f6-3f87-11eb-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

В России выросли цены на гамбургеры — как по стране, так и в её регионах. В ноябре 2020 года средняя стоимость сэндвича составила 96,93 рубля — это почти на восемь рублей больше, чем по данным за аналогичный период 2019 года. С такими данными Росстата ознакомился NEWS.ru.

В ряде субъектов гамбургер подорожал особенно резко. В Республике Коми его стоимость с 53,63 рубля выросла почти на 47 рублей и в ноябре текущего года достигла 100,52 рубля.

Также цены на сэндвич стали заметно больше в Амурской области (+26,6 рубля, до 147,42 рубля), Хабаровском крае (+16,7, до 130,3), Карачаево-Черкесии (+15,2, до 129,03), Камчатском крае (+14,8, до 137,56) и Свердловской области (+14,2, до 100,49).

Несколько меньше гамбургеры приросли в цене в Пермском крае (+13,2, до 141,4), Якутии (+13,6, до 145,11), Иркутской области (+11,2, до 128,95) и Ленинградской области (+11,3, до 97,87).

В Москве же рост стоимости блюда составил 5,2 рубля — в среднем его можно купить в городе за 119,54 рубля. Примечательно, что цены кардинально разнятся в сравнении с теми, которые наблюдаются в северной столице —Санкт-Петербурге (61,14 рубля).

Однако в некоторых субъектах сэндвичи, напротив, подешевели. В частности, в Татарстане (-17, до 98,53), Астраханской области (-8, до 65,45) и Северной Осетии (-7,2, до 108,21).

По данным ведомства, самые дорогие гамбургеры продаются в Сахалинской (208,87) и Мурманской (178,88) областях, Ханты-Мансийском (174,24) и Ямало-Ненецком (171,53) автономных округах и Тюменской области (159,35).

Тогда как по минимальной цене его можно купить в Липецкой (53,25), Тульской (53,58), Белгородской (56,89), Брянской (60,02) и Воронежской (60,69) областях.

Согласно описанию Росстата, гамбургер представляет собой сэндвич, состоящий из мясной котлеты, рубленого бифштекса внутри разрезанной булки, который продают различные предприятия быстрого питания.

Цены на гамбургеры в регионах России зависят от множества факторов, рассказал NEWS.ru президент Федерации рестораторов и

отельеров России Игорь Бухаров. В частности, заведения при формировании стоимости ориентируются на финансовые возможности потребителей.

В разных регионах разные гамбургеры. Нет стандартного, как классического бургера с соблюдением всех традиционных норм: какая-то булочка столько-то грамм, котлета столько-то грамм, наполнители такие. Покупательская способность в различных регионах разная, в том числе стоимость аренды помещений, стоимость довоза продуктов разная. В ресторане стоит столько, сколько люди в регионе готовы за это заплатить, — пояснил Бухаров.

В Татарстане сети общепита смогли себе позволить снизить стоимость гамбургеров на фоне падения спроса на такие сэндвичи, предположил Бухаров.

Ранее NEWS.ru писал о регионах с самыми дорогими сахаром и подсолнечным маслом.