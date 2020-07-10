Росстат: в мае в России от коронавируса умерли 5644 человека

https://static.news.ru/photo/c431805a-c2bc-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае 2020 года от коронавирусной инфекции умерли 5644 человека, сообщил глава Росстата Павел Малков. Кроме того, инфекция рассматривается в качестве основной причины 1800 смертей, однако окончательно это не установлено.

В мае смертность выросла в 55 субъектах РФ, наибольший прирост отмечен в тех регионах, которые первыми столкнулись с распространением инфекции.

Как отметил Малков, коронавирус оказал влияние на состояние пациентов, однако стал не основной причиной 1530 летальных исходов. Также инфекция была диагностирована у 3478 человек, но не повлияла на них.

По словам главы Росстата, всего в мае 2020 года умерли почти 173 тысячи человек — смертность, таким образом, увеличилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По состоянию на пятницу, 10 июля, в мире коронавирусом заболели 12,4 миллиона человек, свыше 557 тысяч умерли, более 7,2 миллиона выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тыс. заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки было зарегистрировано 6636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 713 936.