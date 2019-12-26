https://static.news.ru/photo/34715736-2854-11ea-bf12-fa163e074e61_660.jpg Фото: RyanMcGuire /pixabay.com

Росстандарт обнаружил 1,5 млн автомобилей с браком системы безопасности. Проверку не прошли машины около 20 компаний. Об этом сообщили «Известия».

Выявленный дефект несёт колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру, — процитировали Алексея Кулешова «Известия».

Как выяснилось, опасность была в подушках безопасности японской компании Тakata. Подушки безопасности этого бренда были вмонтированы в автомобили таких марок: Nissan, Ford, Honda, Mitsubishi, Toyota, Subaru, BMW и Mazda.

Россия пытается отозвать небезопасные автомобили, но многие владельцы автомобилей не идут на уступку, тем самым создавать потенциальную угрозу для себя и своих пассажиров.

Проблема в блоке газогенератора подушек Тakata. Он может взорваться от небольшого удара, например, в маленькой аварии, и металлические осколки станут шрапнелью.

На данный момент удалось отозвать автомобили пяти марок: Subaru, Toyota, BMW, Nissan и Mitsubishi.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Volkswagen разработал робота для зарядки электрокаров на парковках. Специального подвижного робота можно вызывать с помощью мобильного приложения.