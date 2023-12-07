Россияне заметили уличные баннеры с призывами голосовать против Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Россияне в разных городах заметили уличные баннеры, призывающие голосовать на выборах президента РФ против Владимира Путина, пишет Telegram-канал RTVI. Представитель оператора наружной рекламы Russ Outdoor Ирина Цеплинская уверяет, что изначально QR-коды на щитах с надписями «Россия, с Новым годом» и «Россия, все обязательно получится» отсылали к новогоднему конкурсу.

Изначальная ссылка с QR-кода вела на всероссийский творческий конкурс, посвященный Новому году. Потом ссылку, видимо, заменили. Демонтаж постеров произведен, — приводит канал ее слова.

Подобные баннеры граждане видели в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На Муринском проспекте в Петербурге такой плакат уже сняли, а в столице на Ленинградском проспекте он продолжает висеть, уточняет канал.

По состоянию на 7 декабря 61% жителей России заявили, что точно проголосуют на выборах президента страны в 2024 году. 8% граждан отметили, что не готовы принять в них участие. Политическое событие намечено на 17 марта.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах. По словам представителя Кремля, нужно «набраться терпения».