Россия может отменить карантин для прибывающих вывозными рейсами

https://static.news.ru/photo/cde52a70-cdb1-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ рассматривают возможность скорой отмены обязательного карантина для граждан, возвращающихся на родину вывозными самолётами. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Рассматриваем сегодня возможность изменения этой нормы. Но для того чтобы оценить все факторы риска, все возможные последствия, нам потребуется какое-то время. Мы надеемся, что ситуация позволит нам отменить и эту норму в ближайшее время, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Однако, предупредила Попова, риск заразиться COVID-19 при вылете за границу всё ещё сохраняется.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства. Все те, кто возвращается вывозными рейсами, должны провести на карантине две недели.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Как писал NEWS.ru, полёты в Турцию с 1 августа возобновит лоукостер «Победа».