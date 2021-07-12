Рогозин: Россия готова отразить любое нападение, в том числе из космоса

Россия участвовала во множестве войн и готова отразить любой удар, в том числе из космоса, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.Ru».

Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве, — сказал Рогозин.

Также он предположил , какими будут войны будущего и в связи с какими событиями может начаться новый тип конфликта.

Если говорить о войнах будущего и о прогнозах, которые дают аналитики, серьёзная война, если она когда-нибудь, не дай бог, начнётся, то именно в космосе <...>, с уничтожения орбитальной группировки противника начнётся конфликт, — предположил глава госкорпорации.

Он добавил, что ликвидация орбитальной группировки позволит сделать противника «слепоглухонемым», то есть «лишить технической возможности видеть всю глубину территории потенциального противника». Также он считает, что боевое воздействие на космический аппарат, относящийся к военной группировке, — это повод к войне.

Также Рогозин сообщил, что российские военные дадут адекватный ответ иностранным государствам, если те разместят в космосе ядерное оружие.

Каким он может быть — это вопрос к Минобороны и Военно-космическим войскам, — сказал он, добавив, что это было бы преступлением со стороны, например, Соединённых Штатов.

Рогозин отметил, что считает размещение ядерного оружия в космосе преступным, даже если изначально это носит научные цели. Так, например, Рогозин рассказал, что возразил Илону Маску на идею терраформирования (изменение климатических условий) Марса за счёт ядерного оружия. Глава Роскосмоса тогда отметил, что «до терраформирования Марса дело не дойдет, зато до вывода ядерного вооружения в космос дойдет».

Ранее сообщалось, что журналист Иван Сафронов, арестованный по делу о государственной измене, по-прежнему является сотрудником Роскосмоса. Он официально работает там советником главы госкорпорации.