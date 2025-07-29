Российского джитсера не допустили до соревнований в Китае из-за украинцев Российского бойца Бешенца не допустили до соревнований в Китае из-за украинцев

Российского бойца по джиу-джитсу Дмитрия Бешенца не допустили до Всемирных игр боевых искусств в Китае из-за украинцев, которые предоставили информацию о спортсмене в Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA), заявил ТАСС президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. По его словам, представители Киева обратили внимание на то, что Бешенец подписан на паблики «Путин — наш президент» и «Вежливые люди».

Украинцы сообщили в IWGA, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп «Путин — наш президент» и «Вежливые люди», — сказал он.

Куковеров добавил, что боец также публиковал снимки учеников, которые стояли на фоне баннеров с надписями «Динамо» и «Воронеж — родина ВДВ». Он выразил сожаление из-за того, что «в спорт вмешалась политика».

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что Международный олимпийский комитет может допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года. По ее словам, окончательное решение еще не принято.

Между тем депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что существует гипотетический шанс, что российских спортсменов допустят к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года с флагом и гимном. По ее словам, члены МОК осознали, что применять разные меры к ведущим боевые действия странам неправильно.