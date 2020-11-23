Российское ПО предустановят на все продаваемые в стране гаджеты

https://static.news.ru/photo/0316d1fe-2d88-11eb-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ утвердило порядок предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, продаваемые в России. Российское ПО будет установлено на смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры, произведённые после 1 января 2021 года.

Установить, что требования по предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведённых после 1 января 2021 года, — говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

В этом же постановлении министерству цифрового развития и массовых коммуникаций поручено до 1 декабря собрать заявки от российских компаний на включение в перечень ПО для предустановки. К участию в отборе приглашаются правообладатели программных продуктов в следующих категориях: браузеры, поисковые и навигационные системы, почтовые сервисы и мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, соцсети, офисное программное обеспечение и антивирусные программы.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года. В марте из-за пандемии решено было перенести вступление этой нормы в силу до 2021 года.

Как писал NEWS.ru, свой TikTok должен скоро появиться в России. Пока не до конца ясно, что он будет собой представлять, но чиновники обещают, что, в отличие от оригинала, он будет более «просвещённым». Это не первая попытка российских властей «утереть нос» иностранным IT-технологиям. Однако до сих пор они заканчивались провалами, сопровождающимися подозрениями в распиле. TikTok тем не менее стоит в стороне, так как одновременно с РФ его пытаются «локализировать» в США, правда, более грубыми методами. Одна из причин — связь приложения с китайской компартией и шпионаж за пользователями.